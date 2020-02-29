Генитальный герпес — симптомы зараженияГенитальный герпес — симптомы заражения

6 августа, 20206 августа, 2020

План статьи: 0.1 Генитальный герпес — симптомы метода заражения и лечения интимного герпеса 1 Что вызывает генитальный герпес? 1.1 Причины, возможные проблемы, лечение и профилактика заболеваний 1.1.1 Как распознать симптомы

ПОДРОБНЕЕПОДРОБНЕЕ

Обыкновенный ихтиозОбыкновенный ихтиоз

6 августа, 20206 августа, 2020

Обычный Ихтиоз — это тяжелое, наследственное поражение кожи , которое характеризуется нарушением ороговения кожи за счет аномалии в развитии кератиноцитов и образованием чешуек на коже , напоминающие рыбью чешую (

ПОДРОБНЕЕПОДРОБНЕЕ

Герпес генитальный лечение народными средствамиГерпес генитальный лечение народными средствами

5 августа, 20205 августа, 2020

План статьи: 1 Причины герпеса и симптомы проявления 1.1 Причины заболевания 1.2 Симптомы генитального герпеса 1.3 Диагностика 1.4 Лечение народными средствами 1.4.1 Почки березы и молоко от генитального герпеса 1.4.2

ПОДРОБНЕЕПОДРОБНЕЕ

Профилактика здоровья зубовПрофилактика здоровья зубов

22 июля, 202022 июля, 2020

План статьи: 1 Чистка зубов 2 Посещение стоматолога 3 Использование зубной нити 4 Посещение врача-ортодонта 5 Наблюдение за изменением цвета эмали Чистка зубов Для того, чтобы правильно почистить зубы следует

ПОДРОБНЕЕПОДРОБНЕЕ

Грибковое заболевание кожи-ПаршаГрибковое заболевание кожи-Парша

17 апреля, 202017 апреля, 2020

Парша — это заболевание кожи, волос и внутренних органов, имеющее грибковый характер. На территории Российской Федерации данное заболевание практически исчезло, но осталось на территории стран Испании, Ирана и Турции. План

ПОДРОБНЕЕПОДРОБНЕЕ

Сохранение зрения у школьниковСохранение зрения у школьников

31 марта, 202031 марта, 2020

Первые месяцы после начала учебного года протекают достаточно быстро и у любого человека они ассоциируются не с чем иным, как с самым первым звонком в школе, большим количеством торопящихся на

ПОДРОБНЕЕПОДРОБНЕЕ

Как следить за гигиеной и избегать инфекций?Как следить за гигиеной и избегать инфекций?

27 марта, 202027 марта, 2020

Углубляющаяся проблема, связанная с эпидемией коронавируса в Европе и во всем мире, пробудила оживленную дискуссию о том, как защитить себя от заражения опасным вирусом. Хотя ситуация серьезная, мы должны помнить

ПОДРОБНЕЕПОДРОБНЕЕ

Генитальные бородавки (кондиломы): диагностика и лечениеГенитальные бородавки (кондиломы): диагностика и лечение

16 марта, 202016 марта, 2020

Кондиломы — это доброкачественные новообразования, которые, как правило, локализуются в области гениталий. Обычно, они диагностируются визуально при осмотре пациента, но иногда для подтверждения могут потребоваться дополнительные тесты. Ниже, мы более

ПОДРОБНЕЕПОДРОБНЕЕ

Поделись улыбкою своей..Поделись улыбкою своей..

13 марта, 202013 марта, 2020

Улыбка – это человеческая эмоция, отражающая на лице внутреннее состояние человека. Улыбка, лишенная эмоциональной окраски – это уже не улыбка, а механическое сокращение мышц лица. Существует много разновидностей улыбки, и

ПОДРОБНЕЕПОДРОБНЕЕ

Псориаз: причины и способы лечения недугаПсориаз: причины и способы лечения недуга

29 февраля, 202029 февраля, 2020

﻿Псориаз – это хроническая кожная болезнь, которая характеризуется очень быстрым ростом клеток кожи, вследствие чего на её поверхности появляются уплотнённые части разного цвета. Псориаз: причины и способы лечения недуга Псориаз

ПОДРОБНЕЕПОДРОБНЕЕ