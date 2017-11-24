Участок кожи на внутренней поверхности бедра достаточно часто подвержен раздражению и возникновению дерматитов. Подобная реакция обусловлена тем, что в этом месте располагается очень мягкая и чувствительная кожа с тонким слоем эпидермиса.

В связи с этим спровоцировать раздражения и пятна на внутренней части бедра могут самые разные факторы. Это может быть проявление хронического дерматоза, грибкового заболевания или аллергии кожи.

Общие сведения

Врачи утверждают, что обычно пятна на внутренней стороне бедер возникают у пациентов мужского пола в возрасте 25-40 лет. Реже проблемы с воспалением бедер наблюдаются у женщин возрастной группы 30-40 лет. Такие пятна могут иметь различный характерный цвет, разную форму и размер.

Воспаления могут покрыться ярко-красным, темным или коричневым цветом.

Размер самого пятна может достигать диаметра в несколько сантиметров, и даже охватить большую окружность внутренней части бедра (от 10 см и выше).

Но что делать, если кожная болезнь проявляется быстро и перерастает в большие очаги раздражения? Специалисты утверждают, что следует обращать внимание на симптомы, которые сопровождаются появлением пятен. Ведь благодаря характерным признакам, медики могут выявить причину возникновения воспалений и проявления проблем с кожей.

Так, для развития на теле человека грибковых болезней, характерны признаки в виде покраснения, намокания ранок, шелушения и образования зуда. При проявлении аллергии очаг воспалений обычно проявляется очень спонтанно и быстро угасает. Хроническим дерматозам свойственны сезонные проявления.

Фото пятен на внутренней стороне бедра

Появление пятен из-за грибковых болезней кожи

Появление пятен на внутренней части бедра может стать следствием развития грибковых болезней, которые поражают участки кожи: микозы или псевдомикозы.

Подхватить грибок чаще всего можно в общественных местах с высокой концентрацией влаги, например, в банях или саунах. Наиболее высокий порог обострения заболевания наблюдается в летнее время. Также инфекция передается через бытовые предметы и во время контакта с больными пациентами.

Эпидермофития в паховой области

Распространенная болезнь грибка среди женщин и мужчин.

Однако чаще всего микоз проявляется у пациентов мужского пола. Грибок поражает паховые и бедренные складки кожи, образуя розовые и красные пятна на внутренней стороне бедра. Пятна становятся алыми с выпуклыми наростами, а на границе грибкового воспаления, могут возникнуть пузырчатые образования разного диаметра.

При этом центральная часть пятна остается чистой, а сам участок покрывается маленькими шелушащимися корочками. На начальных этапах пятна могут иметь небольшой размер, но за несколько дней стать больше в диаметре.

Факторами, которые повышают риск заражения паховым грибком, являются:

Стрессовые ситуации;

Проблемы ожирения;

Чрезмерное потоотделение;

Неудобная одежда;

Проблемы с метаболизмом;

Гормональные нарушения;

Слабая иммунная система.

Рубромикоз

Широко известная грибковая кожная инфекция. Во время развития болезни на внутреннем участке бедер появляются большие красные пятна. Воспаление поражает паховые складки, паховую область, ягодицы и участок ануса.

При проявлении болезни кожи, на теле образуются четко выраженные плотные наросты. Участки воспаления могут быть окружены пузырчатыми, шелушащимися краями, при этом они становятся шершавыми.

Кандидоз

Кожное воспаление, которое образуется из-за развития на теле пациента инфекционной разновидности грибка Candida. Эта инфекция способна жить в грунте, обитать на овощах и фруктах, различных продуктах питания, а также развиваться в кожных спорах человеческого тела. Проявляется у больных особенно часто во время понижения иммунной системы, при возникновении авитаминоза, во время интоксикации лекарствами.

В этот период грибки сильно активируются, образуют трещины и язвы на коже.

Они часто чешутся, шелушатся и зудят. А в области паха и внутренней части бедер, появляются покраснения или темные пятна с белым налетом.

Трихофития

Поражение грибковой инфекцией кожных покровов пациента, которую часто в народе называют стригущий лишай. Этот вид грибка может развиваться также на внутренней поверхности бедер. При этом на участках тела появляются воспаления, шелушащиеся ранки в виде нарывов.

На воспаленных областях возникают очаги инфекции синеватого цвета с серыми чешуйчатыми образованиями, ранки на коже могут трескаться.

Очагом заражения этой разновидности грибка могут быть больные животные или люди. Кроме того, инфекция разносится через бытовые предметы.

Эритразма

Это разновидность псевдомикоза, которой чаще всего болеют люди с лишним весом. Наиболее распространенной областью скопления бактерий, считается участок под складками кожи.

Пятна красного кирпичного и коричневого цвета, образуются на бедре с внутренней стороны, в подмышечных впадинах и в области паха.

Часто кожа между ног темная или красная, а область инфекции имеет округлую форму.

Сначала образуются маленькие очаги, которые со временем объединяются в большие темные пятна с четко выраженной шелушащейся границей на коже.

Образование пятен вследствие развития дерматозов

Псориаз

Кожное неинфекционное заболевание, которое достаточно редко проявляется в области паха и внутренней части бедра. Однако исключать его из списка возможных проблем не следует, так как на первой стадии развития псориаза на теле появляются небольшие красноватые или розовые пятна.

Размер пятен может достигать от двух до пяти сантиметров, и обрастать шелушащейся поверхностью.

Эта чешуйчатая поверхность легко сходит с участков во время почесывания кожи, при прикосновении с одеждой или постельным бельем. Иммунитет пациента начинает бороться с пятнами, из-за чего очаги поражения увеличиваются в размерах и сливаются друг с другом.

Как правило, болезнь имеет наследственные корни, или является причиной психосоматического заболевания. Часто после переутомления или употребления спиртных напитков у пациентов случаются обострения псориаза.

Разноцветный лишай

Это часто встречающая разновидность микоза, который может проявиться у пациентов разного возраста. Заболевание распространяется вследствие гормональных сбоев и особых свойств потовыделения. Пятна коричневого цвета могут проявиться на всех участках кожного покрова. В том числе на внутренней стороне бедер у рожениц.

При проявлении разноцветного лишая на участках кожи, достаточно редко образуются воспаления и шелушащиеся корочки.

Розовый лишай

Это дерматозные высыпания на кожных покровах, которые чаще всего проявляются в весенний и осенний период. При развитии этого заболевания на внутренней поверхности бедра, на руках, животе, спине, шеи и между ног пятна имеют розовый цвет. Кожные высыпания проявляются безболезненно, не вызывая жжения.

Болезнь не распространяется ни через кровь, ни с помощью полового контакта. Главные причины образования розовых пятен на коже – понижение защиты иммунной системы и гормональные сбои в организме.

Красный плоский лишай

Воспалительное кожное заболевание, при котором на теле появляются выпуклые, блестящие пятна красного или алого цвета. Сначала образуются мелкие пятна, которые позже перерастают в большие шелушащиеся воспалительные очаги.

В области высыпания проявляются болезненные ощущения и свербеж. Раздражение распространяется на многих участках тела, в том числе на половых органах, внутренней поверхности бедер больного и пр.

Образование пятен в результате аллергии организма

Экзема

Болезнь наружного слоя эпидермиса, вызванная аллергическими реакциями тела пациента. Симптомы проявления экземы – яркие красные пятна на поверхности кожного покрова, которые сопровождаются отеками и образованием пузырьков на участках воспаления.

При вскрытии воспалительных образований, появляются мокрые повреждения кожи. После эрозия на покровах кожи высыхает, а участок покрывается чешуйками. Возникают болезненные ощущения и жжение на коже.

Экзема проявляется при проблемах, которые связаны с нарушением работы метаболизма и сложностей с пищеварительным трактом. Болезненные симптомы часто возникают в области воспаленных ранок, где развиваются микробы.

Аллергический дерматит

Возникает на коже больного из-за воздействия разных раздражающих факторов. Заболевание носит индивидуальный характер и проявляется у пациентов по-разному. Для одних больных людей, аллергеном возбудителем дерматита, могут быть разные химические вещества, удобрения, пыльца цветов, антибиотики и другие медикаментозные препараты.

Пятна на внутренней части бедра у больных мужского пола проявляются в форме отшелушившейся кожи и водяных пузырей.

Женщины могут столкнуться с поражением кожи при отсутствии правильной гигиены. Область поражения при развитии аллергического воспаления кожи, распространяется на ягодицах, животе и внутренней части бедра.

Проведение диагностики и лечение пятен на бедрах

Пациенты с поражением кожи на внутренней поверхности бедер, часто не знают, как избавиться от покрасневших и потемневших пятен на теле. Если на коже появились подобные образования, то больным следует уделить особое внимание характерным симптомам на поврежденном участке. При возникновении жжения и шелушащихся наростов, скорее всего, необходимо проводить лечение грибковой инфекции на коже.

Если на верхней части эпидермиса появились водяные пузыри и отеки, то специалисты могут диагностировать проявление аллергических реакций организма у больного. В том случае, если воспалительные пятна не уходят на протяжении нескольких дней, то можно говорить о симптомах дерматита. С этой проблемой поможет справиться опытный дерматолог.

При возникновении грибковых кожных болезней эпидермофитии и рубромикоза, врачи назначают использование наружных медицинских средств:

Кетоконазола;

Тербинафина;

Нафтифина;

Бифоназола;

Оксиконазола.

Убрать такое простое неинфекционное заболевание как псориаз, можно попытаться и самостоятельно, с помощью различных разрекламированных препаратов. Это могут быть как биопрепараты и витамины, так и различные мази и гормональные средства:

Стелара;

Ремикейд;

Этретинат;

Неотигазон;

Дайвонекс;

Белосалик;

Акридерм СК.

Однако наиболее правильно при возникновении очагов раздражения и характерных пятен, обращаться за помощью к опытным специалистам в области дерматологии. Врачи назначать действенный курс лечения, пропишут все необходимые препараты и методики. Например, для борьбы с псориазом часто рекомендуют принимать ванны с морской солью, собранной у берегов мертвого моря.

Розовый лишай проходит без специальных лечебных процедур на протяжении четырех – шести недель. Также спустя время пропадают симптомы контактного дерматита.

При этом при развитии разноцветного лишая на покровах кожи, врачи назначают противогрибковые средства для наружного применения: